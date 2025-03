AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Marie HENRY

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Laurence, Michelle, Carine, Frédéric, ses enfants ;

Mathys, Louise, Vincent, Antoine, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie HENRY

survenu le 11 mars 2025,

à l'âge de 80 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 20 mars 2025, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jean-Marie a rejoint son épouse,

Violette

décédée en 2022.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service oncologie et l'hôpital de jour de la clinique Sainte-Marie pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.