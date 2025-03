Fermeture exceptionnelle pour le restaurant Cédric Burtin... pour une prestation exceptionnelle à New York

Imaginez-vous un peu être installé à Saint-Rémy et recevoir une sollicitation pour assurer une prestation pour 20 personnes à New York ! L'histoire apparaît presque inimaginable et pourtant le restaurant Cédric Burtin fermera exceptionnellement ses portes du 21 au 25 mars puisqu'une grande partie de l'équipe embarque pour New York.

Balade bourguignonne, tartare, oeuf meurette, foie gras et volaille de Bresse au menu

Ils sont 7 à faire le voyage pour New York pour cette prestation exceptionnelle auprès d'un client habitué à fréquenter l'établissement. "Il voulait faire appel à un chef double étoilé de Bourgogne" nous a confiait Cédric Burtin, enthousiasmé par ce challenge hors-norme, tout pris en charge.

Tous les plats vont être préparés en amont et expédiés à New York par l'équipe de Cédric Burtin, qui s'est mis à l'anglais intensif depuis quatre mois. "Ca fait quatre mois que nous travaillons avec notre client américain sur la prestation. On va commencer à produire dans le week-end et tout partira mercredi". Si Cédric Burtin est habitué à intervenir à l'étranger notamment dans des hôtels, "c'est la première fois pour un dîner privé".

Le chef Saône et Loirien embarquera avec lui toute la panoplie des produits du département. Une vraie carte de visite de nos terroirs auprès d'une clientèle aisée new-yorkaise.

"C'est toute la balade bourguignonne qui sera proposée avec le tartare de boeuf, l'oeuf meurette... puis le foie gras de la Bresse, une Saint-Jacques caviar, une truite de Crisenon, grâtiné d'oignons revisité. On terminera avec une volaille de Bresse sabayon au vin jaune et moutarde et un dessert autour du miel". A noter que Cédric Burtin embarquera aussi avec une série de vins sélectionnés par son client américain, "des vins d'exception".

"On a les honneurs puisque c'est la première fois qu'ils le font, et je tiens vivement à les remercier. C'est quelqu'un qui a un profond respect pour notre Maison. Il apprécie notre travail. Ce n'est pas dans leurs habitudes d'agir de la sorte".

Cédric Burtin embarquera avec l'un de ses sous-chefs, "le plus historique", un chef de cuisine," mon sous-chef en pâtisserie, un demi-chef de parti en cuisine, Mathieu notre directeur de salle et une cheffe de rang".

"Je suis content d'embarquer avec l'équipe. C'est une vraie satisfaction pour tout le monde".

Laurent GUILLAUMÉ