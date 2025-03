Cérémonie à la mémoire des enfants Epsztein à l'école élémentaire Vivant Denon

Une cérémonie qui a eu lieu dans le cadre de la perpétuation de la mémoire de Hubert et Ghislaine Epsztein, deux enfants chalonnais de l'école Vivant Denon morts en déportation en 1944. Plus de détails avec Info Chalon.

En 2018, le regretté Christian Villeboeuf et les apprentis journalistes de l'hebdomadaire de l'école élémentaire Vivant Denon, Le P'tit Canard, ont été à l'origine de la redécouverte d'une plaque commémorative dédiée à deux enfants morts en déportation en 1944 : Hubert et Ghislaine Epsztein, âgés respectivement de 9 et 6 ans.

Cette dernière reposait depuis de nombreuses années au fond d'une armoire suite à des travaux de démolition pour agrandir l'établissement.

En 1944, des policiers français, obéissant aux ordres de l'armée d'occupation allemande, arrêtent, emprisonnent et permettent la déportation de nombreuses familles juives de Chalon-sur-Saône. Tout au long de cette guerre, les Juifs seront pourchassés, traqués, persécutés et éliminés dans notre ville, comme partout en France.

Parmi eux, Hubert et Ghislaine Epsztein, élèves de l'école, pris lors de la Grande Rafle de Chalon-sur-Saône, le 26 février, sont arrivés, avec leurs parents, au camp d'internement de Drancy, vers Paris. Ils seront conduits en Pologne, pays alors conquis par les Nazis, où ils seront enfermés dans le camp de concentration et d'extermination de Auschwitz-Birkenau, qui se trouvait être le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich.

Le 12 mars 1944, ils seront tués, gazés puis brûlés «pour une seule raison : leur religion, la religion juive».

Cette cérémonie s'est déroulée ce jeudi 13 mars à 14 heures 30, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Thomas Brugger, le directeur départemental de l'Office National des combattants et victimes de guerre, Amelle Deschamps, la vice-présidente du Conseil départemental, représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et Michel Ouaknine, le président de la communauté juive de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati