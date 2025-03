Maison Locale de l’Autonomie de Chalon-sur-Saône - Une nouvelle convention cadre pluri-annuelle pour structurer les actions dans le Chalonnais

Rendez-vous était donné à la Maison Locale de l’Autonomie de Chalon-sur-Saône en présence des principaux acteurs institutionnels et partenaires financiers engagés dans cette dynamique. Cette rencontre a été l’occasion de présenter officiellement la convention-cadre 2025-2027, visant à structurer et financer les actions de prévention dans le Chalonnais.

La convention-cadre permet de garantir les financements des actions adaptées, de garantir une meilleure coordination entre tous les partenaires pour une action équitable sur l'ensemble du territoire, tout en encourageant la participation des seniors et de leurs familles sur les questions de prévention.

Un peu plus d'un million d'euros sur 3 ans

Au total, 37 actions sont déployées dans le Chalonnais, auxquelles s’ajouteront les Ateliers Bons Jours mis en place par KALIVI. Le coût total de ces actions est évalué à 1 062 314 € sur 3 ans, financé majoritairement par la CFPPA de Saône-et-Loire à hauteur de 570 482 € (54 % du programme). Des actions assurées par l'ensemble des acteurs publics et institutionnels.

Sébastien Martin président du Grand Chalon, a présenté l’animation de la démarche en Chalonnais. Vincent Bergeret et Véronique Baudot, directrice du CCAS de Chatenoy-le-Royal, ont évoqué les ateliers « Activité physique adaptée pour les personnes de plus de 60 ans ». Claire Flechon, responsable adjointe du Pôle Prévention et promotion de la santé, a parlé des ateliers « Nutrition et précarité »

et Jean-Claude Bécousse, président de Communauté de communes Entre Saône et Grosne a présenté ses ateliers « Remise à niveau code de la route », histoire de faire un focus sur un certain nombre des 37 actions sur le Chalonnais.