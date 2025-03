École des Beaux-Arts Beaune Côte et Sud - Les artistes amateurs exposent à Chagny jusqu’au 16 avril

Ce mercredi soir, l’Agence de Tourisme de Chagny a vibré au rythme de l’art et de la créativité lors du vernissage de l’exposition des élèves des ateliers de pratiques amateurs de l’École des Beaux-Arts Beaune Côte et Sud. Un moment convivial et chaleureux qui a rassemblé de nombreux visiteurs venus découvrir les œuvres réalisées par les enfants, adolescents et adultes au cours de l’année.



Un événement en présence des élus et enseignants

L’inauguration s’est déroulée en présence de Sébastien Laurent, maire de Chagny, de M. Sparta, premier adjoint, et de Alain Faveria, artiste, venus saluer l’engagement de l’école et de ses enseignants dans la formation artistique. Ils ont souligné l’importance de ces ateliers qui offrent à chacun un espace d’expression et de partage.

Les professeurs, Cécile Rateau (enfants/adolescents), Pierre-Éric Despinasse (gravure/sérigraphie), Jean-Pierre Carnet (photographie numérique et argentique) et Heging Xue (peinture), étaient également présents pour accompagner leurs élèves et échanger avec le public sur les différentes techniques utilisées dans les œuvres exposées.



Une exposition variée et riche en créativité

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont pu admirer une grande diversité de travaux, reflétant la richesse des apprentissages et la sensibilité de chaque participant. Peintures colorées, clichés en noir et blanc, estampes délicates, sérigraphies audacieuses, chaque discipline enseignée à l’école était représentée, offrant un panorama éclectique du travail réalisé dans les ateliers.

L’exposition reste ouverte jusqu’au 16 avril, en accès libre à l’Agence de Tourisme de Chagny. Une belle opportunité de découvrir le talent et la passion des artistes en devenir.



Inscriptions ouvertes pour le troisième trimestre

Les inscriptions pour les ateliers adultes sont toujours ouvertes :

Pierre-Éric Despinasse (gravure/sérigraphie) – Mardi, 14 h-17 h

Jean-Pierre Carnet (photographie numérique et argentique) – Jeudi, 17 h 30-20 h 30

Heging Xue (peinture) – Mardi, 17 h 30-20 h 30

Les ateliers pour enfants et adolescents, encadrés par Cécile Rateau, continuent également d’accueillir les jeunes passionnés d’art.

Les cours se tiennent à l’espace Claude Forêt – Place du Théâtre, un lieu mis à disposition par la mairie de Chagny. Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, il est possible de contacter le secrétariat de l’École des Beaux-Arts Beaune Côte et Sud ([email protected]).