L’Assemblée Générale de l’association Fontaines Échanges s’est tenue le 10 mars 2025.

Fontaines Echanges est une association destinée à entretenir et pérenniser le jumelage entre Fontaines et Paciano (Italie) en organisant des rencontres, des échanges entre les habitants des 2 communes.

En présence d’une quarantaine d’adhérents, de madame le maire Nelly Meunier-Chanut et des membres de la municipalité, l’Assemblée Générale de l’association Fontaines Échanges s’est tenue le lundi 10 mars 2025.

Après le mot d’accueil, le rapport d’activités, le rapport financier (qui atteste de la bonne santé de l’association), le président Patrice Gaspari a présenté le rapport moral et a proposé les activités envisagées pour 2025.

Parmi celles-ci, on pouvait noter : le marché italien d’été prévu le dimanche 29 juin 2025, le marché de Noël prévu le samedi 29 novembre 2025, la participation au forum des associations le 30 août 2025, la contribution sous forme d’assiettes italiennes pour Octobre Rose en octobre, la continuité des rencontres bimensuelles autour de l’expression italienne, l’assistance aux professeures des écoles de Fontaines dans leurs initiatives d’échanges avec les écoliers de Paciano (Ombrie), l’accompagnement des étudiants du lycée agricole de Fontaines pour des stages dans des fermes italiennes, en solidarité avec d’autres associations la préparation d’une journée type « Jeux inter-villages » le samedi 19 avril dans le cadre des fêtes de Pâques organisées par la mairie de Fontaines, la création d’une soirée « Cinéma italien » qui se déroulera au cours du deuxième semestre 2025, la mise en place d’un comité de réflexion pour la préparation des célébrations du 30e anniversaire qui se dérouleront au cours de l’année 2026, la reconduction du repas des adhérents envisagé au cours du deuxième semestre, l’accueil des cyclistes amateurs et passionnés de Paciano qui avaient effectué en 2000 la première jonction cycliste entre Paciano et Fontaines (environ 1000 km). Pour fêter les 25 ans de cet événement, 5 ou 6 cyclistes réitéreront l’exploit et seront reçus et honorés à Fontaines au mois de juin 2025.

Dans sa prise de parole, Madame le maire Nelly Meunier-Chanut a exprimé sa reconnaissance à tous les membres de Fontaines-Échanges pour l’énergie et les activités développées qui dynamisent la vie associative de la commune.

Comme dans toutes les AG, il a été question de finances, le montant de la cotisation de 10€ pour l’année en cours a été reconduit.

Et après les dialogues établis autour des questions et réponses, un rafraîchissement convivial a terminé la soirée.

Photos : Fontaines Echanges

C.Cléaux