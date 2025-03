Joshua HAYE, nouvelle ceinture noire du Judo Club Chalonnais !

C’est dans le club de Neuilly Plaisance à PARIS que Joshua HAYE a fait ses premiers pas sur les tatamis dès l’âge de 3 ans.

Après 5 ans de pratique dans la cité Parisienne, et changement de vie professionnelle pour ses parents, et le voici qu’il découvre un tout autre univers dans le dojo du petit club de CHASSELAY, commune du nord de LYON d’à peine 3000 habitants, mais dont le Judo, universel, lui permet de gravir les échelons de grade.

Arrivé sur Chalon pour ses études en BUT Génie Industriel et Maintenance, Joshua avait à cœur de continuer le Judo et de concrétiser ses années de pratique avec l’obtention de la ceinture noire.

Il a su trouver, au dojo de la rue de la Paix, bon nombre de partenaires qui lui ont permis de se préparer à la dernière étape pour son nouveau grade.

Vendredi soir à l’issue de l’entraînement, une quarantaine de judokas mais aussi sa famille, sont venus pour accompagné Joshua lors de la remise de sa ceinture noire noué autours de sa taille des mains même de Yann DU CLOSEL, le directeur Technique du Club, comme le veut la tradition au sein du Judo Club Chalonnais.

Grand Bravo à Joshua pour qui, à n’en pas douter, ce nouveau grade n’est qu’une étape dans sa vie de Judoka !