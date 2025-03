Le Renault Scenic E-Tech - une familiale branchée

Élu « Voiture de l'année 2024 », ce nouveau Scenic totalement électrique n'a plus rien à voir avec le Scenic qui comme lui avait remporté le même prix en 1996. Conçu pour être le véhicule principal d'un foyer, celui des trajets pour partir loin en week-end ou en vacances, il est animé par une motorisation 100 % électrique en deux versions électriques : 170 ch et 430 km d'autonomie pour celui à batterie de 60 kWh, 220 ch et 625 km d'autonomie pour celui à batterie de 87 kWh. C'est cette dernière en finition « Esprit Alpine » que nous avons pu tester sur plus de 400 km.



UNE LIGNE ÉLÉGANTE ET DYNAMIQUE

Mélange de SUV et de berline surélevée dont les proportions restent raisonnables (4,47 m de long sur 1,86 m de large et 1,57 m de haut), le Scenic arbore une calandre intégrée à la carrosserie, composée d'une multitude de petits losanges, et une signature lumineuse originale avec des feux de jour en demi-losange intégrés au bouclier. Le profil, avec ses poignées affleurantes et quelques courbes, ajoute du dynamisme à l'ensemble dont la ligne est parachevée par l'adoption d'un toit noir terminé par un becquet arrière favorisant l'aérodynamisme. L'arrière est plus conventionnel avec un hayon très incliné et un peu torturé, mais les feux en Y renforcent sa personnalité.



UN HABITACLE VASTE ET HIGH-TECH

À l'ouverture des portes, on découvre un habitacle fait de tissus et de matières recyclables de bonne facture avec une planche de bord moderne dotée d'un grand écran tactile de 12 pouces en position verticale. Il intègre le système d'infodivertissement OpenR Link basé sur Android Automotive 12, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto (de série à partir de la finition Techno). Derrière le volant multifonction doté d'une touche favori pour accéder directement aux fonctions les plus utilisées, on trouve un combiné numérique d'instrumentation de 12,3 pouces. Sous le volant, le bouton multisense permet d'un coup de pouce de choisir le mode de conduite (Confort, Eco, Sport ou personnel), associé à une ambiance lumineuse et graphique différente. À l'arrière, l'espace est tout simplement immense mais la banquette n'est pas coulissante comme sur l'ancien modèle ! Même quand on fait plus d'1,80 m, on se sent très à l'aise mais il vaut mieux n'être que deux, la place centrale étant rendue inconfortable par son dossier bombé qui cache un accoudoir « ingenius ». Un toit en verre Solarbay qui s'obscurcit avec un système de courant électrique dans le verre est aussi disponible selon les finitions. Enfin, le coffre permet d'embarquer de 545 litres (1 670 banquettes rabattues) et est doté d'un sous-coffre de 54 litres pour ranger des câbles de recharge.



UNE VRAIE GRANDE AUTONOMIE

Notre version d'essai était animée par un moteur de 220 ch synchrone à rotor bobiné, alimenté par la grosse batterie de 87 kWh nous promettant une autonomie de plus de 600 km. Lors de notre périple depuis la Seine-et-Marne jusqu'au Mans, en passant par le Vexin normand via autoroutes et voies départementales et les petites routes des Alpes Mancelles, notre Scenic a consommé en moyenne 17, 3 kWh/ 100 km, ce qui nous aurait plutôt fait une autonomie de 500 km sans recharge. L'auto est certes un peu plus gourmande sur autoroute avec un score de 25,9 kWh à 130 km/h qui oblige à plusieurs arrêts recharge si on veut atteindre les 600 km sans descendre sous les 20 % fatidiques de réserve pour des temps de charge rapide acceptables. D'ailleurs, le planificateur d'itinéraire intégré et jumelé à Google Maps ne s'y trompe pas et se veut rassurant en donnant les bons conseils. Il nous a ainsi fallu 40 minutes de charge sur une borne rapide de 150 kWh pour repasser de 35 % à 87 %. Pour ce qui est de l'agrément de conduite au volant du Scenic, on retrouve le savoir-faire de Renault en matière de trains roulants et nous avons apprécié la suspension efficace et douce ainsi que le silence de roulage. En ville, son gabarit compact et son rayon de braquage de 10,9 m en font un véhicule idéal pour la famille. Les 220 ch et surtout le couple de 300 Nm de sa chaîne de traction, associés à un poids de 1 872 kg rendu possible par l'utilisation de l'aluminium pour les portes et capots, lui assure un dynamisme en toutes circonstances. Seul bémol, le chargeur embarqué AC est de seulement 7 kW, pour celui de 22 kW proposé en option, il faut ajouter 2000 €. Quatre niveaux de régénération de la batterie sont accessibles depuis les palettes situées derrière le volant. Le Scenic est commercialisé avec quatre niveaux de finition disponibles dont Esprit Alpine, qui exprime à la fois émotion et sportivité. Et la gamme débute à 39 990 euros avec la batterie 60 kWh et à 48 990 € avec la batterie 87 kWh. Notre version à l'essai était à 52 490 €. Toutes bénéficient du bonus de 4 000 €.



Émile Fleuet