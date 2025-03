LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Gilles Platret va-t-il se présenter une 4e fois ?

Allons-nous vers une 4e candidature de Gilles Platret aux législatives ? Oui bien 4 ... et non trois comme régulièrement mentionné ici ou là. Une 4e fois qui pourrait être la bonne si on s'appuye sur l'expérience d'Eric Michoux, décrochant le poste de parlementaire sur la 4e circonscription au bout de la quatrième tentative.

En dehors d'une publication très laconique sur ses réseaux sociaux, Gilles Platret demeure silencieux pour le moment, sur ses éventuelles intentions législatives. La bonne stratégie ? Sans doute que oui, laissant le soin aux autres écuries de se révéler au grand jour ou de se "créper le chignon" sur la canditature désignée notamment à gauche. On le sait, la campagne ne sera pas campagne et le format le plus court possible sera sans doute le plus efficace.

Reste qu'en l'espace d'un an, les équilibres ont bougé, y compris sur la 5e circonscription de Saône et Loire. Le Nouveau Front Populaire s'est fissuré et les vélleités ont ressurgi au grand jour, au point de fragiliser la captation des suffrages sur le flanc gauche. Du côté du Rassemblement National, même si la victoire d'Arnaud Sanvert a été nette et sans bavure en juin dernier, les choses ne sont pas inscrites d'avance. On en veut pour preuve les défaites enregistrées sur les dernières partielles par le Rassemblement National, même dans des secteurs considérés comme acquis à sa cause. La candidature du centre-droit va-t-elle recevoir le soutien officiel du parti Les Républicains, dans le cadre de l'accord de gouvernement ? Un soutien fragilisant de facto Gilles Platret même si il a revendiqué ses prises de distance avec sa famille politique.

Face à toutes ces zones de floues, comment Gilles Platret va-t-il se positionner ? Une situation d'autant plus compliquée à gérer, que c'est bien sa qualification au 2e tour des législatives de juin dernier qui a été pointée du doigt par le Conseil Consitutionnel. Se présenter maintenant alors que le risque d'une nouvelle dissolution est toujours plus d'actualité est-il pertinent ? Se présenter maintenant alors qu'un nouveau cycle électoral municipal va démarrer d'ici quelques mois ?

Beaucoup de questions et pas forcément de solutions écrites d'avance... Quoiqu'il en soit, les choses vont vite s'accélérer si on prend en considération que les élections se tiendront dans deux mois.

