AVIS DE DECES - Monsieur Robert GARNIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal et Claire Garnier,

Son fils et sa belle-fille ;

Marine et Florian,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

son arrière-petite-fille Anna ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert GARNIER

Ses obsèques se dérouleront le lundi 24 mars 2025 à 10 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle la mémoire de

Nicole

son épouse, décédée en 1984.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.