Mardi à l'Espace des Arts, en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon : 'Como una baguala oscura'

Mardi 18 mars — 20h PETIT ESPACE

Plasticienne, musicienne, metteuse en scène, Nina Laisné invente des mondes hybrides et troublants, où le fictif et l’historique s’enchevêtrent. Dans Como una baguala oscura elle orchestre la rencontre virtuelle entre Hilda Herrera, légendaire compositrice et pianiste argentine, 90 ans, et la danse singulière et virtuose de Nestor « Pola » Pastorive. La première est une artiste engagée, aux compositions solaires et profondes, comme cette baguala oscura, reflet de l’histoire politique de son pays. L’autre, un danseur hors pair qui mêle aux zapateos endiablés, la danse classique, le tango ou le flamenco. Loin de toute vision viriliste, il défend une danse émancipée de toute norme, où son corps entier devient musique, grâce à sa gestuelle aérienne et inclassable. Como una baguala oscura, raconte le désir d’inventer de nouveaux pas pour célébrer l’apport si novateur d’Hilda, femme rebelle et libre.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/como-una-baguala-oscura

Texte et visuel : Service communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Nina Laisné