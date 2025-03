LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les Ecologistes sortent du bois ...

Communiqué de presse

L’élection législative de la 5e circonscription a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il s’agit désormais de porter une députée ou un député de gauche à l’Assemblée nationale.

Pour y parvenir, les écologistes ne changent pas au gré des opportunités. Ils respectent les engagements pris en juin pour les législatives et défendent le programme du Nouveau Front Populaire. Ce programme, certes à faire évoluer avec l’actualité, a le mérite d’être clairement identifié par tous.

Ce n’est pas un scrutin local, le représentant élu votera les lois pour tout le pays. Il faut donc envoyer à Paris une voix supplémentaire contre le RN, un parti dont on voit déjà le positionnement très libéral, résolument éloigné des préoccupations

réelles des français. La bannière du NFP doit passer au-dessus des clivages personnels ou des politiques d’appareil, l’enjeu dépasse le territoire de la Saône et Loire.

Les écologistes appellent donc à unir toutes les forces de gauche au premier tour de cette élection et, si nécessaire, à unir au second tour bien au-delà pour faire barrage à une extrême droite qui malheureusement progresse en France et dans le Monde.

Ensemble, ensemble seulement, nous pouvons résister aux nouveaux fascismes antipopulaires, xénophobes, racistes et au service des ultra riches.

Les électrices et les électeurs attendent de TOUTE la gauche, une attitude responsable et citoyenne. L’alliance humaniste, écologiste et démocratique est la voie de l’espoir.

La Coordination Départementale

« Les Ecologistes de Saône et Loire »