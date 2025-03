Le châtiment suprême au centre de « L’Heure des assassins »

Le chassé-croisé des discussions

L’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône s’est mué le temps d’un après-midi en théâtre londonien, qui plus est au début du siècle dernier. Changement radical de décor par conséquent que ce cadre animé des meilleures intentions du monde ? et immersion dans un milieu BCBG, au sein duquel d’éminentes personnalités devaient cogiter à loisir sur un accident de vie fatal touchant l’un des leurs. Cloîtrées dans un salon, elles ont eu maille à partir avec la suspicion, l’expectative, les antagonismes. Ce fut un beau tohu-bohu du fait de différences criantes. Le règlement de comptes par exemple qui opposait le dramaturge George Bernard Shaw au célébrissime romancier Arthur Conan Doyle –le créateur de Sherlock Holmes- investiguant comme son héros, n’était pas piqué des hannetons. D’où des échanges houleux reposant sur une animosité prégnante. Dans un embrouillamini général de circonstance les supputations ont fait un bout de chemin au bras des hypothèses échafaudées. Parfois on se regardait en chiens de faïence. Bref, il y avait de la tension, car chacun avait à cœur de prouver, démonstration à l’appui, qui avait tué Philip Somerset, et de quelle manière. Jusqu’au bout le suspense aura maintenu l’attention en éveil. Et après avoir côtoyé le bord du précipice au plus fort du remue-méninges, les six protagonistes verront la fin du tunnel sans que l’un d’entre eux n’explose en vol. « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé »…

La troisième larronne

Troisième volet d’un triptyque de la même veine, œuvre de Julien Lefebvre, « L’heure des assassins » succède par ordre chronologique au « Cercle de Whitechapel », et aux « Voyageurs du crime ». Elle est portée par la compagnie du Renard Argenté, mise en scène par Élie Rapp, co-mise en scène par Ludovic Laroche (par ailleurs esprit pétillant qui a donné du lustre à cet Arthur Conan Doyle).

Michel Poiriault

