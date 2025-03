AVIS DE DECES - Madame Martine PARIS

CHAGNY



Nathalie et Cyprien,

Christophe et Isabelle,

Franck et Raphaël, ses enfants ;

Léane, Lola ses petites-filles ;

Lucien, son papa ;

ses frères et sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Martine PARIS

survenu à l'âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 21 mars 2025 à 14h30 en l'église de Chagny.

Fleurs naturelles uniquement.

Une urne à dons sera mise à disposition pour soutenir la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.