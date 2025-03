AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Louis GERMAN

SAINT-MARCEL - ÉPERVANS



Claudette et André MICHELIN, Christiane PETIOT, Claire PERRON et Patrick FAUTRELLE ; ses sœurs et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GERMAN

survenu le 15 mars 2025,

dans sa 70e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 mars 2025, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.