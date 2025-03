De belles surprises à l’audition de l’école de musique de l’Harmonie de Saint Rémy/Les Charreaux.

Régulièrement, afin de montrer aux parents la progression instrumentale de leurs enfants, des auditions sont organisées à l’espace Florent Pagny.

Si d’un côté le but est de présenter l’évolution du travail réalisé par les élèves et les professeurs, de l’autre, il est important pour les élèves de se produire en solo, duo ou petit groupe devant un public et ce n’est pas aussi facile qu’il n’y parait de jouer devant ses parents, sa famille et un public dont Amélie Vion adjointe à la culture de Saint Rémy, Dominique Rougeron conseillère déléguée à la mairie de Chalon et André Genot président de l’USMC.

Lors de cette audition sous la houlette de Denis Desbrières, 5 classes étaient présentes avec une dizaine d’élèves, malheureusement des désistements de dernières minutes (maladie, travail…) ont quelque peu perturbé cet évènement.

Quoiqu’il en soit, la qualité était au rendez-vous avec, pour ouvrir le programme de la matinée, la classe de flûtes d’Emilie Desbrières remplaçante temporaire en attendant la venue d’un ou d’une enseignante de flûte.

Le groupe de flûtistes emmené par Emilie Desbrières leur professeur, a interprété "Mon voisin Totoro" de Joe Hisaishi et "T’as bossé ta bossa" de Charles Balayer. Les cinq jeunes élèves pratiquent la musique collective au sein de l’Harmonie et certaines assurent déjà des postes de soliste. De très belles interprétations très appréciées du public. On notera la participation de Denis Desbrières au marimba.

Un autre registre instrumental avec la classe de saxophone de Véronique Bertheau et le passage devant l’auditoire de Nola accompagnée de sa professeure avec "Be our Guest thème" célèbre de La belle et la bête,

et de Mélanie dans une belle prestation en solo avec "Weezard Wheezes".

La classe de percussions de Denis Desbrières était représentée par un seul élève, Valentin qui a interprété Se bastasse una bella canzone à la batterie.

Dans les instruments à vent, il y a la clarinette et c’est Lubin, accompagné de Christine Guepet professeur, qui a joué "Totoro Thème".

Une fois n’est pas coutume et, pour cette matinée, Emilie et Denis Desbrières les deux chefs de l’orchestre et enseignants instrumentaux ont interprété dans un duo flûte/marimba "Children song n°6" de Chick Coréa ; une belle manière de montrer aussi bien aux élèves qu’au public ce qu’il est possible de faire avec son instrument, du travail et de la persévérance. Leur intervention a été très appréciée.