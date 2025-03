La classe de CM2 de l’école primaire Henri Clément dépose un dossier pour un contact radio avec la "Station spatiale internationale" (ISS) !

Chaque année, seulement une dizaine d’établissements scolaires européens sont sélectionnés sur dossier afin de converser avec un astronaute à bord de l’ISS.

Afin de répondre à l'appel à projets lancé par le programme "ARISS" (Amateur Radio on the International Space Station), les deux enseignantes de CM2 Séverine Perraudin directrice et Ségolène Landrot ainsi que Gilles Platret membre du radio club travaillent de concert depuis plusieurs semaines, pour établir un véritable projet pédagogique. Ce projet doit bien évidemment respecter les programmes scolaires tout en permettant aux élèves de découvrir le radioamateurisme, les sciences de l’espace, la station spatiale internationale et les autres satellites…

Les 20 jeunes élèves pourraient donc vivre une étonnante et unique expérience.

Aujourd’hui, pour mener à bien cette expérience unique, un partenariat s’est créé entre l’école Henri Clément, le Radio Club Chalonnais et l’IUT Chalon 1.

C'est le club des radioamateurs chalonnais qui assurerait la partie technique en mettant à la disposition de l'école une station radioamateur de liaisons par satellites.

L’inspection d’académie, les villes de Chalon sur Saône, Saint Rémy, les parents d’élèves soutiennent pleinement l’implication des élèves et leurs enseignantes dans ce beau projet. Séverine Perraudin a déjà pris contact avec Gilles Bonnefoy, Principal du collège afin que ses élèves qui seront en 6ème en 2026 puissent finaliser leur projet.

C’est une chance que personne ne peut et ne veut laisser passer : pouvoir joindre la "station ISS" avec à bord Sophie Adenot jeune femme astronaute de notre région.

Info-Chalon va suivre de près ce projet de classe jusqu’à sa consécration et ne manquera pas de vous tenir informés.

