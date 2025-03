Ex cadre dans l’industrie, Thierry VENIER se lance dans l’entrepreneuriat et est désormais franchisé DOMetVIE !

Thierry est, depuis ce mois de Mars 2025, l’interlocuteur DOMetVIE sur le secteur de Chalon sur Saône, pour toutes les interrogations sur les aménagements de l’habitation des séniors et personnes en situation de handicap, désireux de conserver leur autonomie à leur domicile et ainsi y passer encore de belles années en confort et pleine sécurité.



« La découverte du réseau de professionnels DOMetVIE fût une révélation pour moi car, au-delà du professionnalisme et de la passion qui anime les acteurs, il y règne un climat de bienveillance et une vraie volonté d’accompagner les clients, ce qui correspond en tout point à mes valeurs.



Bien qu’étant fils d’artisan du bâtiment et ayant bien souvent aidé mon papa sur différents chantiers pendant mon temps libre, j’ai orienté ma carrière professionnelle dans l’industrie. Durant 34 ans, j’ai exercé en tant que Responsable de service dans un premier temps, puis en tant que directeur industriel d’usine dans les domaines de la verrerie pharmaceutique puis de la métallurgie moderne.



À l’aube de mes 56 ans mon désir d’entreprendre apparait comme une évidence, l’envie d’allier le bien être des personnes, l’accompagnement, la réalisation d’aménagement et de travaux liés à l’habitation. De plus, certains événements de la vie touchant mes proches, m’ont encouragé dans cette démarche.

Je suis désormais, pour mon plus grand bonheur, l’interlocuteur « DOMetVIE » pour les chalonnais qui ont besoin d’adapté leur habitat ou celui d’un proche avec des produits modernes et design parfaitement étudiés pour assurer la sécurité, l’autonomie et le bien-être chez soi : de la salle de bain à la cuisine en passant par l’installation d’un monte-escalier, de la domotique ou encore la réalisation d’une extension de maison… pièce par pièce, DOMetVIE imagine et préconise des solutions clé en main. »



Thierry VENIER 06 88 15 76 58

[email protected]