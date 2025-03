"Budget 2025 : la gauche compare les électeurs du RN aux nazis" - Les élus RN de la région Bourgogne-Franche Comté quittent la salle et s'en expliquent

Communiqué de presse

Au commencement des débats budgétaires au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, le vice-président socialiste Nicolas Soret a osé comparer le refus du groupe Rassemblement National de financer l’art contemporain, qui représente une charge de 2 millions d’euros par an pour la collectivité, à la politique des nazis qui interdisaient certaines expositions et œuvres modernes.

Face à ces propos gravissimes, inacceptables et intolérables, devant la multiplication des insultes et des coupures d’interventions, séance après séance, Julien Odoul et les élus du groupe RN ont décidé de suspendre immédiatement leur participation à cette assembléeplénière infamante.

« Incapable de répondre à nos propositions et à nos amendements sur le budget 2025, leur choix de sacrifier les politiques de jeunesse tout en continuant d’abonder massivement les milieux de la culture, la politique internationale et la formation des migrants, Marie-GuiteDufay et les élus de la majorité de gauche ont fait le choix de l’insulte et de l’outrance. Cela participe d’un climat de plus en plus délétère nourri par le groupe socialiste. Cette situation ne permet plus un débat serein et démocratique. Pour nos électeurs et tous ceux qui croient en nos idées, nous ne laisserons jamais la gauche les maltraiter ! - Julien Odoul

Les élus du groupe Rassemblement National se réservent le droit de déposer plainte à la suite de ces propos diffamatoires et ceux qui ont été tenus après leur départ.