AVIS DE DECES - Monsieur Henri LARRÉ

CHAGNY - CHALON-SUR-SAÔNE - RULLY - GERGY - HEUILLEY-COTTON



Florence LARRÉ, son épouse ;

Laetitia MONGÉNIE, Sandrine et Patrick MICHELOT,

ses filles et son gendre ;

Lola, Mathéo, Lenzo,

ses petits-enfants ;

Virginie et Sam ;

Françoise, Huguette et Tony, Jean-Claude et Annick, Isabelle et Bernard, Anne et Gérard, Denis, ses sœurs, son frère, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Henri LARRÉ

dit « KIKI »

survenu le 19 mars 2025,

à l'âge de 71 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 25 mars 2025 à 14h30 en l'église de Rully, suivies de la crémation.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaque.

Henri repose à la Maison Funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.