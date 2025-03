Avec plus de 40 auteurs illustrateurs, plus de 35 maisons d’édition et 40 stands à disposition, le Salon du Livre Jeunesse 2025 vous attend tout au long du weekend

Des nombreuses animations et ateliers sont proposés !

Co-organisé par le Comité des Foires et Salons, les éditions Eveil et Découvertes et la Ville de Chalon sur Saône, porté par la Bibliothèque Municipale et en partenariat avec le Grand Chalon, le 9ème salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône se tient actuellement aux Parc des Expositions du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2025.

Ce salon qui a ouvert ses portes ce vendredi pour une journée ouverte aux établissements scolaires de tout le département a connu un fort succès de 1600 visiteurs dont 900 élèves de maternelles et écoles élémentaires et 700 élèves collégiens et lycéens.

Un salon qui était divisé en plusieurs Zones : ‘Du bébé au petit lecteur’, le stand des éditeurs, la bibliothèque, une exposition ‘Mon p’tit Point m’a dit’, et différents box, des ateliers spectacles et montage décoration, des ateliers Manga, des espaces lectures et un espace numérique… bref il y en avait pour tous les âges de la petite enfance à l’adolescence.

Info chalon a fait le tour des stands pour constater une forte affluence.

Clin d’œil au stand ‘Bulles de Bourgogne’

Aux librairies chalonnaises :

La Mandragore,

Develay,

L’Antre des Bulles

