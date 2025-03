International Days à l'IUT de Chalon sur Saône

Le département MLT de l’IUT de Chalon-sur-Saône, composante de l’Université Bourgogne Europe, organise les International Days les 25, 26 et 27 mars prochains. Cet évènement pédagogique d’envergure européenne réunit étudiants et enseignants de Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Finlande.

Un échange international enrichissant

Durant ces trois journées, 32 étudiants belges, accompagnés de leurs deux enseignants Joost HINTJENS et Valérie LYCOPS, participeront à des études de cas en anglais aux côtés des étudiants en 2ème année de BUT MLT. La thématique centrale portera sur l’organisation des transports nationaux et internationaux : desserte régionale de plusieurs clients en Haute-Saône, importation de conteneurs depuis la Chine, et exportation vers l’Afrique du Sud. Les étudiants belges et français travailleront en équipes mixtes, échangeant en anglais et en français afin de renforcer leurs compétences linguistiques respectives. Les travaux seront présentés devant un jury d’enseignants, chaque groupe s’exprimant dans la langue étrangère de son partenaire.

Activités immersives pour les premières années

Les étudiants de première année ne seront pas en reste. Ils auront l’opportunité de participer à des activités variées en anglais, animées par quatre enseignants étrangers : Raechel TURNER et André GIJSBERTS de Breda (Pays-Bas), Dirk BRUCKMAN de Kamp-Lintfort (Allemagne) et Jouni ROPPONEN de Helsinki (Finlande). Au programme : visites d’entreprises comme Amazon ou Fedex, ateliers sur des thèmes tels que Logistics in Finland, Lean Management, ou encore Cultural Exchanges, ainsi que des conférences professionnelles.

Cet évènement s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne et professionnelle du département MLT, visant à préparer nos étudiants à évoluer dans un environnement international et multiculturel.