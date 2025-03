Après les incendies de voiture sur le bassin minier et Chalon, le député de Saône et Loire Aurélien Dutremble réagit

Aurélien Dutremble, député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, exprime son indignation et sa profonde préoccupation face aux récents événements qui ont secoué notre territoire.

Dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, de nombreux véhicules ont été incendiés sur le département comme à Autun et au Creusot, créant une insécurité inqualifiable pour nos compatriotes. Plus grave encore, une agression à l’arme blanche au parc de la Verrerie, au Creusot, a conduit un homme de 30 ans à être hospitalisé dans un état grave.

Ces actes s’inscrivent dans une explosion de la violence en France : 120 attaques au couteau sont recensées chaque jour, et une agression physique survient toutes les 44 secondes. Ce niveau d’insécurité est inacceptable. Il est le résultat d’une impunité judiciaire et d’un abandon total des pouvoirs publics face aux criminels.

Face à cette situation, il est urgent de remettre de la fermeté et de remettre la France en ordre. Seul le programme menée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, propose des mesures à la hauteur du défi sécuritaire qui menace nos compatriotes :

- Le rétablissement des peines planchers pour les récidivistes et les criminels violents, afin de mettre un terme au laxisme judiciaire.

- L’expulsion systématique des étrangers délinquants et criminels, pour protéger nos concitoyens.

- Un renforcement massif des effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain, avec un soutien accru aux forces de l’ordre.

- Le retour de l’ordre républicain dans nos quartiers avec la fin du laxisme migratoire et la lutte contre le communautarisme.

Nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités et à cesser de fermer les yeux sur la montée inexorable de la violence. Les Français exigent des actes, pas des discours. Seule une politique de fermeté et de bon sens, portée par le Rassemblement National, permettra de remettre la France en ordre et de garantir la sécurité partout et pour tous !



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire