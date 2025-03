Manifestation contre le racisme : environ 250 personnes dans les rues de Chalon-sur-Saône

Près de 91 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé ce samedi contre le racisme et l'antisémitisme dans de très nombreuses villes du pays. Les manifestants étaient environ 250 à Chalon-sur-Saône, selon la police, un chiffre corroboré par les organisateurs. De nombreux collectifs, associations, syndicats, et partis de gauche appelaient à manifester, à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, le samedi 22 mars.

De nombreux manifestants ont dénoncé le racisme et les discriminations dont eux ou leurs proches sont victimes.

«Nous ne voulons pas d'une société raciste. Ensemble, construisons la société dans laquelle nous voulons vivre, une société de tous les droits pour toutes et tous, une société de solidarité, de fraternité, de justice et de respect des libertés», a souligné la Ligue des droits de l'Homme dans un communiqué pointant «les comportements racistes et xénophobes qui sont le quotidien pour tant de personnes aujourd'hui, du fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion» et l'augmentation alarmante «des actes violents» qui font «vivre dans la peur, la souffrance, l'injustice d'un quotidien de discriminations».

«Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés, les propos mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par des acteurs économiques disposant de moyens considérables, qui stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres», poursuit Aline Mathus-Janet, la co-président de la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71).

Un communiqué co-signé par la section chalonnaise de la LDH, FSU, Pour un Avenir Solidaire, la CIMADE, Les Écologistes, le PCF, le Collectif Chalon Solidarité Migrants, Sud Éducation 71-21, l'ASTI, la LFI 71, l'AFPS 71, BVAC, la CGT Éduc'Action, l'UD CGT 71, #Nous Toutes Montceau, CCFD Terre Solidaire Chalon, l'ATD Quart-Monde Chalon et le PS 71.

Parti de la Place de l'Hôtel de Ville, le cortège s'est arrêté sur la Place du Châtelet, la Place Saint-Vincent et, pour finir, la Place de Beaune. Durant chaque étape, les intervenants se sont succédé pour prendre la parole, rejetant les actes et paroles racistes de plus en plus nombreux, «la désinformation qui donne une image négative de l'étranger», contre le durcissement des lois d'accueil, ou encore «la hiérarchisation des racismes qui ajoutent de la haine à la haine alors que la lutte est indivisible».

Une allusion aux taxations d'antisémitisme dont font l'objet les défenseurs de la paix en Palestine.

Tous sans exception ont rappelé que le racisme n'est pas une opinion mais un délit.

Pour finir, les manifestants ont opposé «une société de solidarité, de fraternité, de justice, et de respect des libertés», le rôle de l'éducation, une déconstruction des préjugés, et ont encouragé l'engagement dans les nombreuses associations locales «qui militent pour de meilleures conditions d'accueil et contre la peur de l'inconnu».

(Plus de détails et de photos à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati