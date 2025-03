EMPLOI - Un mariage qui perdure dans le temps

Ce jeudi 27 mars, c'est une nouvelle édition du Salon de l'Emploi qui se tiendra à Chalon sur Saône, au Parc des Expositions. Une nouvelle édition symbole de l'union du Grand Chalon et de la Mission Locale du Chalonnais autour des questions de l'emploi et de la réinsertion. Pour rappel, la toute première édition du salon de l'emploi avait été initiée par la Mission locale avant de changer de dimension avec l'intervention de l'intercommunalité. Un mariage qui dure dans le temps entre Annie Lombard - Vice Présidente du Grand Chalon et ancienne directrice de la Mission locale et Ibrahima Bathily, actuel directeur de la Mission.

Et n'oubliez pas rendez-vous jeudi dès 9h pour le Salon de l'emploi ! Munissez-vous de vos CV !