Gratiféria étudiante à Chalon : donne et prends, tout est gratuit !

Le Grand Chalon continue d’accompagner ses étudiants en créant un tout nouvel évènement. Une Grafitéria étudiante se tiendra le 27 mars 2025, de 18h à 21h, à la Péniche. Cet événement, placé sous le signe du partage et de la solidarité, est réservé aux étudiants post-bac du Grand Chalon.

Un concept simple et solidaire

La Gratiféria est une zone de gratuité où chacun peut apporter un objet dont il n’a plus besoin et repartira avec ce qui lui plaît dans la limite du raisonnable. Une belle occasion de consommer autrement et de donner une seconde vie aux objets !

Parmi les articles échangés :

- Vêtements

- Vaisselle et ustensiles de cuisine

- Kits d’hygiène et linge de maison

- Livres et fournitures de bureau

- Petits objets de décoration

Des animations et ateliers

En plus des échanges, les participants pourront profiter d’animations gratuites :

- Bien-être : massages assis, conseils maquillage avec les étudiants du BTS esthétique du Lycée Saint-Charles

- Repair Café : apprends à réparer tes appareils électroménagers avec l’association Repair Café

- Bien manger pour pas cher : conseils et recettes proposés par l’Espace Santé Prévention et l’épicerie sociale du Grand Chalon









L’évènement est gratuit et en entrée libre !