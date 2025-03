Keolis Dijon Multimodalité et l’Université Bourgogne Europe s’engagent pour lutter contre la précarité étudiante

Laurent CALVALIDO, Directeur Général de Keolis Dijon Multimodalité et Vincent THOMAS, Président de l’Université Bourgogne Europe, représenté par Vanessa VAIZANT, vice-présidente déléguée au handicap, à l'inclusion et aux solidarités ont officialisé leur partenariat visant à lutter contre la précarité étudiante, et à favoriser la réussite des études.