"Bien vieillir chez soi", le CCAS de Châtenoy le Royal a organisé une rencontre entre les professionnels et les habitants.

Deux moments forts avec d’une part des stands tenus par les professionnels, le CCAS et la projection du film réalisé par l’association "Du Jour et de la Nuit".

Il y a des réalités auxquelles nous ne pouvons pas échapper, le nombre de personnes âgées est en constante croissance, toutes les statistiques le montrent.

On pourrait créer et créer encore des établissements pour accueillir cette classe de population mais est-ce la bonne solution ?

Les villes et les communes sont confrontées à ce dilemme. A Châtenoy le Royal, le CCAS prend le sujet à bras le corps et ce lundi 17 mars, les membres du centre social avaient organisé salle des fêtes une rencontre avec différents partenaires et les habitants de la ville.

Tous concernés, le CCAS, la municipalité, la police municipale, le département, les différents acteurs d’aides à domicile, médicaux… étaient à la disposition des visiteurs pour les renseigner, les conseiller afin de bien vieillir non pas en EPHAD mais chez soi !

Rester chez soi demande parfois quelques aménagements du domicile, un peu d’aide pour les tâches quotidiennes, le maintien de la forme physique, etc. …, tout ceci était soigneusement bien présenté, expliqué aux différents stands.

Après un temps d’échange avec les professionnels, les 240 personnes présentes cet après-midi à la salle des fêtes dont Vincent Bergeret et quelques élus ont assisté à la projection du film "Dans le bleu du ciel gris", film réalisé par l’association Du Jour et de la Nuit.

Le Contexte : Après une écriture du projet courant 2022, un tournage en 2023-24 et le montage en 2024, le film « Dans le bleu du ciel gris » a vu le jour en novembre 2024.

Les trois coréalisateurs sont Raphaëlle PICARDAT, Christian BAILLET, et Jean-Paul MIGNOT, ce dernier ayant assuré également le tournage en immersion auprès des 6 « personnages - témoins » dont le film propose la rencontre.

Parmi les personnes qui ont accepté d’être présentes et de prendre la parole dans le film, les spectateurs ont pu découvrir Monsieur et Madame Mignon, de Châtenoy le Royal et deux auxiliaires de vie Elisabeth Lavole et Christelle Marquine.

Le film : "Dans le bleu du ciel gris" est un documentaire de 50’ sur la vie chez soi soutenue et accompagnée par d’autres.

« Le film propose au spectateur de rencontrer des personnes, leurs proches et les intervenants, à leur domicile et dans différents espaces de leur vie sociale, et de les écouter parler de ce qu’ils vivent au quotidien.

Des échos peuvent se faire avec des propos ou des événements que chacun peut avoir entendus ou vécus. Réflexions, questionnements, échanges, voilà ce que le film entend susciter chez le spectateur, quel qu’il soit, personne concernée, professionnel, personne en formation, responsable associatif...

Aujourd'hui le domicile est l'objet de recherches, de débats, de projets et d'initiatives ; ce film peut y prendre part. » (sources : association Du Jour et de la Nuit).

L’association "Du Jour et de la Nuit" : Créée en 2018, l’association a réalisé et produit un premier film en 2019 « La nuit dans les institutions sociales et médico-sociales »

L’association « Du Jour et De La Nuit » a pour objet de réaliser des films à visée pédagogique, à destination des professionnels en exercice ou en formation du secteur social, médico-social et sanitaire. Les thématiques abordées peuvent avoir un retentissement chez tout un chacun, dépassant par là le cadre professionnel.

Des films documentaires réalisés au plus près et avec les personnes concernées pouvant dès lors devenir supports de formation ou de colloque, déclencheurs de débat, outils de sensibilisation et de réflexions partagées.

Le maintien à domicile, une alternative pour bien et mieux vieillir. L’association se tient à disposition des CCAS et autres structures communales pour la présentation de leur film.

lien vers la bande-annonce du film : https://vimeo.com/1043119221?share=copy#t=0

Coordonnées :

Du jour et de la nuit

Réalisation de supports pédagogiques pour faire vivre le quotidien.

Siège social : 8, rue de la Barre, 21350 Marcellois

Adresse mail : [email protected]

C.Cléaux