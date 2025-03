Le Marché de Noël sera désormais entre les mains du Tir Sportif de Châtenoy le Royal

Une manifestation dont l’organisation avait été confié au Comité de Jumelage lors de la cessation d’activités du Comité des Fêtes. Il se trouve qu’à son tour le bureau du Comité de Jumelage a décidé de passer la main, et ce à la dynamique association du Tir Sportif de Châtenoy le Royal. Une passation qui est due au manque de bénévoles, mais aussi à une certaine fatigue particulièrement pour mettre en place les lieux et les ranger. info-chalon.com reviendra dans un autre article sur les raisons d’un possible arrêt d’activités du Comité de Jumelage.

Le Marché de Noël est une manifestation importante sur la commune, laquelle se déroule tous les ans lors du premier week-end plein du mois de décembre, soit pour 2025 les 6 et 7 décembre 2025, dans la salle des fêtes et son annexe.

Une manifestation dont la préparation nécessite un travail d’une année sur l’autre pour contacter les exposants dont il faut le rappeler sont uniquement des créateurs et des producteurs, aucun revendeurs ou négociants n’est admis.

C’est sans aucun doute ce qui fait l’originalité et la qualité du Marché, d’autant que l’organisatrice, Françoise Reynaud, veille à ce qu’un seul « article créatif » ou « producteur du terroir » soit respecté.

Tout un travail effectué en amont par celle qui a été la cheville ouvrière et qui a eu un pincement au coeur en passant les commandes au Tir Sportif. Cela peut se comprendre quand on sait le temps passé pour consulter, choisir, accepter ou refuser, les nombreuses demandes formulées, mettre en place les stands, conséquences du bouche à oreille entre les exposants se retrouvant sur d’autres lieux tout au long de l’année, mais aussi le public estimé en moyenne à 3500 personnes sur les deux jours.

Soutenu matériellement par la Municipalité lors de la manifestation et compte-tenu du rayonnant que le Marché de Noël représente pour Châtenoy le Royal, c’est une sage décision qui a été prise par le Comité de Jumelage.

Place désormais au Tir Sportif pour assurer la continuité et l’on sait combien cette association, présidée par Cécile Le Floch et Daniel Guillot mettra sa compétence et sa dynamique pour faire perdurer cette manifestation renommée.

JC Reynaud