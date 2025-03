DGA PME Tour en Bourgogne – Franche-Comté : une rencontre entre les acteurs de la Défense et les entreprises régionales

Près de 170 participants sont annoncés à cet évènement, qui offre la possibilité aux entreprises régionales de mieux comprendre les besoins et attentes du secteur de la Défense, de rencontrer directement les représentants de la DGA ainsi que ses maîtres d’œuvre industriels, et d’échanger sur les savoir-faire des entreprises régionales et d’identifier des opportunités de collaboration.

Ce sera ainsi l'occasion pour les PME, ETI et Startups de Bourgogne-Franche-Comté de renforcer leurs collaborations avec les acteurs clés de la défense.

Dans un contexte international de forte aggravation des tensions et des menaces, les défis de la sécurité et de la souveraineté nationales prennent une place de premier plan. L’effort de renforcement des capacités de défense de l’Union européenne doit être accompagné d’un effort industriel conséquent, car construire une autonomie stratégique, c’est aussi produire davantage sur le continent européen.

La loi de programmation militaire 2024-2030 consacre une augmentation des moyens budgétaires destinés notamment à cette montée en cadence. Plus globalement, il s’agit de conforter l’appareil de défense et l’ensemble des domaines sur lesquels il s’appuie : recherche publique et privée, centres d’innovation et de formation, grands donneurs d’ordre du secteur et l’ensemble des sous-traitants participant plus ou moins directement à la performance nationale.

Forte de ses savoir-faire industriels, notamment automobiles, la Bourgogne-Franche-Comté a tout son rôle à jouer dans cet objectif. Le secteur de la défense peut être une piste de diversification forte pour l’industrie régionale.



A ce titre, la Région Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour favoriser la mise en lien de nos entreprises avec les acteurs du secteur de la défense. Dans la continuité de DGA PME Tour, et une journée découverte des opportunités de marché dans l’industrie de la Défense se tiendra, à Bourogne (90), le 5 juin prochain.

Au-delà de ces actions de sensibilisation, la Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite s’engager dans un partenariat plus global avec le ministère des Armées. Ainsi une convention régionale avec le ministère des Armées est en préparation. Elle vise, d’une part, à mobiliser les ressources nécessaires au développement de l’activité défense des entreprises sur le territoire, et d’autre part, à renforcer la cohésion sociale autour des forces armées. Ce projet de convention sera soumis au vote des élus régionaux à l’assemblée plénière du 16 mai prochain.

Par ailleurs, l’agrandissement de la BA116 (Haute-Saône) pour y accueillir deux escadrons de Rafale au tournant de la prochaine décennie engagera la réalisation d’importants travaux d’infrastructure et l’augmentation sensible des effectifs de la base. Cette situation exceptionnelle appelle un renforcement des dynamiques partenariales locales auxquelles la Région s’associe eu égard à la portée emblématique du projet.



La présence des Armées en région Bourgogne-Franche-Comté

La région Bourgogne-Franche-Comté est incluse dans la Zone de Défense et de Sécurité Est, dont le siège est à Metz. Elle accueille 2 états-majors, 6 régiments, 1 camp de manœuvre (Valdahon) et une base aérienne (BA 116 à Luxeuil). La présence militaire est concentrée dans l’est de la région avec environ 8 600 personnels du ministère des Armées, militaires et civils, présents en Bourgogne Franche-Comté.