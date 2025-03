La Saône et Loire, de ferme en ferme - Première opération dans le département les 26 et 27 avril

Plus de 600 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d'avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites...

Rendez-vous pour la prochaine édition les 26 & 27 avril 2025 !

De Ferme en Ferme (DFF) : une opération nationale

L’opération « De Ferme en Ferme » est née dans la Drôme en 1993 de la volonté d’un groupe d’agriculteurs d’échanger sur leur métier avec les consommateurs. Face au succès de cette animation, le concept soutenu par les CIVAM (Centre d’Initiatives et de Valorisation de l’ Agriculture et du Milieu rural) s’est étendu à d’autres régions de France. Aujourd’hui, 25 départements sont engagés dans cette opération.

« La France de Ferme en Ferme » s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, avec une recherche constante de cohérence entre les piliers social, économique et environnemental.

Cet événement national se déroule chaque année le dernier week-end du mois d’avril. Les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public, et lui offrant ainsi l’occasion de découvrir leur métier, leurs savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations.

Une réponse à de multiples enjeux

Pour le grand public…

Ce WE de « portes ouvertes» dans les fermes constituent avant tout une opportunité de rencontre entre les agriculteurs et le grand public. Les échanges permis, riches et variés, comportent une dimension pédagogique; les agriculteurs ayant à cœur de faire découvrir la vie à la ferme, le territoire, leurs savoir-faire, leurs pratiques et leurs productions.

Cette opération permet ainsi la création de liens entre agriculteurs et consommateurs et facilite une compréhension réciproque dans un contexte où s’accroissent les attentes de la société en matière d’alimentation notamment sur le volet environnemental.

Pour les producteurs participants…

Les producteurs sont spécifiquement formés à l’accueil du public sur le lieu de production et à la communication sur les pratiques agricoles envers un public non initié.

C’est une occasion privilégiée de communiquer positivement sur le métier d’agriculteur et de favoriser la reconnaissance sociale de ce dernier vis-à-vis du grand public.

Cet événement contribue également à la promotion des produits fermiers locaux et au développement des circuits courts entraînant par là même, des répercussions bénéfiques et durables sur l’économie des exploitations agricoles.

Pour les territoires…

Le déploiement de l’opération « La Saône-et-Loire De Ferme en Ferme 2025 » permet de proposer une animation innovante qui valorise l’ensemble des territoires associés au projet. Pour les visiteurs, il s’agit, en effet, de (re)découvrir de manière originale un territoire par le biais d’un circuit local de fermes contribuant ainsi à donner à celui-ci une image positive et dynamique. et de lien social entre producteur et consommateurs.

Co organisateurs : AFOCG 39 - Accueil paysan - CIVAM Le Serpolet - Département de Saône-et-Loire

Territoires partenaires : Communautés de communes du Clunisois, St-Cyr-Mère-Boitier, Entre Arroux Loire et Somme, Le Grand Charolais, Mâconnais Tournugeois - Syndicat Mixte du Pays de la Bresse Bourguignonne

Autres partenaires : Chambre d’agriculture de Saône et Loire, Terres de Liens Bourgogne-Franche-Comté, InPACT BF Financeurs : Le Département de Saône-et-Loire - Mécénat Mutualia - La Poste - Banque Populaire - Crédit Agricole Centre-Est

L’opération « La Saône-et-Loire De Ferme en Ferme » contribue à soutenir et pérenniser les exploitations pratiquant la vente directe.

Au-delà du maintien de cette activité économique essentielle, l’opération, de par sa dimension collective,favorise les dynamiques locales pouvant conduire à l’émergence de projets portés par les producteurs dans les territoires participant à l’opération.

Cet évènement contribue aussi à répondre à une demande sociale forte d'un cadre de vie de qualité.

Le contenu de ce Week end du 26 et 27 avril 2025

Les visiteurs pourront découvrir les fermes au fil des différents circuits reliant les 28 fermes participantes pour cette 1ère édition 2025.

- Des productions très diversifiées = maraîchage, élevage bovin (lait et viande), caprin, ovins, asinerie, pisciculture, apiculture, céréaliculture, viticulture, héliciculture...

- Des produits encore plus diversifiés = fromages, miel, escargots, jus de fruits, farines, pâtes, chanvre, bière, savons, charcuteries, viandes, poissons, huiles, vins, légumes, plantes médicinales…

En se rendant dans les fermes participantes, les visiteurs pourront bénéficier d’un programme riche et diversifié :

- visites commentées pour découvrir les activités et le métier

- dégustations de produits,

- explications des procédés de fabrication,

- démonstrations, ateliers…

Ces visites ont été marquées par de nombreux échanges autour de l’agriculture durable, des circuits courts, de la préservation des ressources naturelles, d’une alimentation saine et variée.