Découverte du rôle de maire par les enfants de l’Escale de Saint Rémy.

Dans le cadre des animations de l’Escale sur la découverte des métiers, les enfants de 6 à 10 ans se sont rendus à la mairie de Saint Rémy lundi 17 mars pour une visite des lieux et la rencontre avec le premier magistrat de la commune.

8 enfants accompagnés par Alexandra animatrice à l’Escale ont découvert le milieu municipal au travers d’une visite guidée dans les méandres de bureaux que comprend une mairie.

C’est madame le maire de St Rémy, Florence Plissonnier, en personne qui a fait office de guide pour les jeunes enfants, leur expliquant au détour de chaque bureau et service visité le rôle des personnes y travaillant. Elle leur a expliqué son rôle de maire, fonction qu’elle assume en plus de son métier d’infirmière, métier sur lequel les enfants ont porté un certain intérêt.

Les enfants ont pu aussi découvrir un lieu important, la grande salle appelée salle du conseil mais aussi salle des mariages. Madame le maire leur a présenté les différents chefs d’état dont les portraits sont accrochés au mur de la salle du conseil de même que la présence du buste de la Marianne.

De retour dans le bureau du maire, les enfants ont pu compléter par des questions leurs nouvelles connaissances sur la vie d’une mairie et les « locataires » des lieux si on peut dire.

Les enfants vont continuer à enrichir leurs connaissances par la découverte du métier de cuisinier, de policier municipal et de militaire.

C.Cléaux