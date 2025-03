CONSEIL MUNICIPAL - Pour Amandine Ligerot, "gouverner c'est gérer le présent et l'avenir. Vous n'êtes pas de taille"

Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'élue écologiste de Chalon sur Saône pique le maire de Chalon sur Saône, saluant les "services de la ville pour leur travail et leur mérite. Notamment par l’obligation qu’ils ou elles ont de transcrire des lignes qu’ils savent être de la mauvaise foi". Un premier coup en l'espace de quelques secondes avant de détailler les reproches formulés à l'égard de la gestion Gilles Platret, en ce jour de rapport d'orientations budgétaires.

"En lisant le Rapport d’Orientation Budgétaire on est d’abord frappé par la situation financière catastrophique de la Ville. Et dire qu’un de vos slogans lors de la campagne municipale en 2014 disait que C. Sirugue aurait ruiné la Ville. Je ne reviendrai pas sur les démonstrations faites par certains de mes collègues de l’opposition concernant cette époque qui ont montré votre mauvaise foi sur le sujet. En revanche cela s’applique très bien à vous, Mr Le Maire. Et à un an de la fin de votre mandat … " a lancé Amandine Ligerot, avant de détailler un peu plus son propos.

"Quelles sont le prévisions au CA 2024 d’avril prochain ?

- A peine un peu plus de 5 M€ d’autofinancement. Si on enlève le remboursement de la dette, la capacité d’autofinancement nette dégringole à -1,6 M€. Certes mieux que la prévision du BP 2024, mais quand même …

- La dette mobilisée est à près de 86 M€. Avec la Sem Val de Bourgogne, car il faut la compter aussi, on est à plus de 88 M€.

- La durée de désendettement, elle, passe à près de 17 ans ! J'imagine que vous me répondrez que celle-ci sera réduite à 15,5 années. Nous verrons cela au compte administratif 2025, car le compte administratif 2024 annonce 16,9 ans.



Bien sûr, comme à chaque ROB et à chaque BP vous nous rassurez, et surtout vous vous défaussez. Tout le monde est responsable, mais certainement pas vous.



- Vous nous expliquez – encore une fois – que l’État, par sa baisse des dotations, est un premier responsable. Le premier gel, rappelons le, est décidé sous Nicolas Sarkozy en 2011. Vous concluez donc naturellement que ces baisses seraient responsables de 42 % de notre dette, autrement dit de 36 M€. Pourquoi d’autres villes de même strate que Chalon s’en sortent mieux que nous ? Elles subissent pourtant la même baisse des dotations" rajoute l'élue chalonnaise.



" Mr Le Maire, que vous ne savez pas prévoir. Si l’on suit la Boétie, vous ne savez pas non plus gouverner. Preuve s’il en est, vos choix politiques : Le choix idéologique concernant les impôts ; vous vous accrochez à la non augmentation des impôts, comme si cela vous permettait de réduire significativement la dette eu égard au montant que cela rapporterait... Nous pensons que vous n’êtes pas honnêtes avec les chalonnaises et les chalonnais. Car comme vous l’aviez dit lorsque vous étiez dans l’opposition, et rappelé par des collègues dont Cécile Lamalle et H Dumaine l’an dernier, « la dette d’aujourd’hui ce sont les impôts de demain ».

"Dites plutôt aux habitants de Chalon que vous souhaitez que ce soit leurs enfants et petits enfants qui paient la dette de la Ville ! "

"Vous dites que vous voulez protéger les habitants. Dites plutôt aux habitants de Chalon que vous souhaitez que ce soit leurs enfants et petits enfants qui paient la dette de la Ville ! Dites leur et soyez transparents ! Dites leur également que sur leurs enfants pèsera aussi la dette écologique que vous ne traitez pas, le financement de l’adaptation au changement climatique que vous ne prévoyez pas, la santé environnementale qui ne vous intéresse pas, la situation difficile des quartiers populaires qui apparemment ne vous concerne pas. Dites leur !" martèle l'élue chalonnaise.

Vous n'avez pourtant pas le choix. M. Ravenet a rappelé dans l'analyse du rapport que si nous avions pu, un tant soit peu contenir les effetd de l'inflation c'était grâce aux mesures d'économies d'énergies. Cela fait des années, en tant qu'écologistes, que nous appelons une transformation profonde dans ce domaine y compris pour une bonne gestion des deniers publics. Si vous aviez fait plus d'efforts dans ce domaine Chalon ne se serait pas contenté d'à peine contenir l'inflation, nous aurions pu être exemplaires.

- Votre obstination concernant votre projet de mandat, à mener quoiqu’il en coûte sans s’occuper de l’actualité, et il coûte cher, vous aveugle. On dirait que cela vous rassure car au-moins cela vous permet de savoir où vous allez, même si c’est une mauvaise destination. C’est difficile de gouverner en effet, car il faut gérer le présent ET l’avenir ce qui implique la mise en place de projets structurants, ce que vous ne faites pas. Peut-être n’êtes vous pas de taille ?

32 % des familles chalonnaises en situation de précarité

"... dans l’analyse des besoins sociaux, nous apprenons que 23% des mineurs à Chalon sont aujourd’hui en situation de vulnérabilité et que 32% des familles sont en situation de précarité. Avec un tel constat, on pourrait légitimement s’attendre à toute une série de mesure sociales pour les familles : mais les objectifs budgétaires dans ce domaine sont extrêmement faibles.

Toutes les mesures dont vous avez pu faire état ce soir, pour tenter de masquer les dépenses inutiles et coûteuses n'ont pas permis de faire bouger ce chiffre.

Et si la responsabilité s’exerçait par des actions limitants l’impact climatique pour notre population, notamment les plus fragiles ?



Et si elle s’exerçait, cette responsabilité, en ne redonnant pas la DSP « restauration collective » à la SOGERES épinglée par la Justice ? Et puisque c’est fait, en imposant plus que la loi Egalim pour le plus grand bien de nos enfants et de nos séniors ?

On retrouve encore et toujours le déploiement de la vidéo-protection. Malgré la dette élevée, malgré le coût de ce dispositif en fonctionnement comme en investissement, vous vous obstinez. Vous vous obstinez alors que le ratio efficacité/coût est largement discutable, très faible selon de nombreuses études"

"Mais où sont les projets structurants ?"

"Vous évoquez la gare dans la liste de vos projets, comme si c’était votre projets. Nous savons toutes et tous qu’il n’en est rien : c’est l’État et la Région qui le portent.

Où sont les autres ? Quid du Port Nord, de la Banque de France ? Des aménagements pour une circulation sûre des vélos ? De l’adaptation aux canicules ? Des investissements dans les quartiers autres que le centre ?

Hélas, c’est le même constat tous ans et la dette augmente. Selon Einstein, recommencer toujours les mêmes erreurs en espérant un résultat différent est folie" a conclu Amandine Ligerot, Conseillère municipale Bien Vivre à Chalon