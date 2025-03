AVIS DE DECES - Madame Marie-Claire LEUTHREAU née GUINOT

CRISSEY



Alain, son époux ;

Arnaud et Carole,

son fils et sa belle-fille ;

Thomas, Evan, ses petits-enfants ;

Alain et Isabelle GUINOT,

son frère et sa belle-sœur,

et leurs enfants ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Marie-Claire LEUTHREAU

née GUINOT

survenu le 22 mars 2025,

à l'âge de 72 ans.

Marie-Claire repose à la chambre funéraire de Crissey située 110 rue principale.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 mars 2025, à 14h30, en l'église de Crissey.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de L'UVP de l'EHPAD Nicole LIMOGE de Ciel pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.