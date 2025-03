Environnement : les vins de Bourgogne se mobilisent pour alléger leurs bouteilles

Consacrée à la bouteille de vin allégée, elle a été imaginée pour sensibiliser les vignerons et négociants qui hésiteraient encore à franchir le pas. Mais elle permet aussi au grand public de découvrir l’existence d’une bouteille plus légère, pleine de vertus et sans vice !

Chaque épisode présente une idée reçue sur la bouteille allégée, illustrée par un dessin de presse signé Sylvain Pongi. Immédiatement après, le témoignage d'un professionnel qui utilise déjà des bouteilles de moins de 450 gr casse l’idée reçue et répond aux questions que l’on peut se poser.



Les 3 premiers épisodes permettent ainsi d’affirmer que :

- tous les vins peuvent aller dans une bouteille légère, y compris un Grand Cru de Bourgogne (témoignage de Véronique Drouhin, Maison Joseph Drouhin)

- la bouteille allégée n’entraîne pas plus de casse lors de l’embouteillage, du stockage, des expéditions... (témoignage de Frédéric Gueguen du Domaine Céline et Frédéric Gueguen)

- le poids économisé bénéficie aussi aux salariés, avec des caisses plus légères (ex. - 1,7 kg sur une caisse de 12 bouteilles, témoignage d’Hélène Sarkis et d’une salariée du Domaine Joblot)

4 autres épisodes sont en préparation pour une diffusion en avril.



*Avec le plan 2035 Neutralité Bourgogne les vins de Bourgogne veulent réduire de 60 % les émissions de CO2 et compenser les 40 % restant.

La bouteille représente 25 % des émissions totale actuelles et il est facile de diminuer son empreinte carbone. En effet, pour les vins tranquilles, la bouteille de 395 gr a fait les preuves de son efficacité et de sa solidité. Mais le bénéfice existe aussi pour une bouteille de 410 ou 420 gr, sachant que le poids moyen des bouteilles de vins de Bourgogne était, en 2023, de 559 gr.



Retrouvez ces vidéos sur les comptes Vins de Bourgogne Instagram et Facebook ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne sur linkedin.com