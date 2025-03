Si une catastrophe se produisait, comment serions-nous organisés ?

Un exercice resté confidentiel au sein de la mairie jusqu’au moment ultime où les personnels de la Croix-Rouge sont intervenus.

Le contexte de la catastrophe : un important glissement de terrain s’est produit impasse de la Bourgeonne à St Rémy à la suite de très fortes précipitations. Une situation similaire à celles qui se sont produites récemment chez nos voisins espagnols et même en France, entrainant de fait des habitants sinistrés et à la rue.

Un important dispositif déployé par la Croix-Rouge : quatre véhicules comprenant une ambulance, un véhicule de commandement, un fourgon logistique, un minibus et douze secouristes pour cette simulation sous le commandement de Camille Monnot chef d’intervention, d’Aurélien Chevalier chef opérations, avec Florence Plissonnier maire coordinatrice générale, l’ensemble des adjoints, la directrice générale des services coordinatrice générale, la police nationale, les policiers municipaux…

La situation : Une simulation avec la prise en charge de différentes personnes : une personne en situation de choc qui a fait un malaise, deux autres en état d’ébriété pris en charge par la police et une personne en état de confusion avec une prise en charge médicale.

La salle Brassens a servi de base médicale avancée pour les services de secours, d’hébergement et de lieu de stockage de nourriture pour les sinistrés.

Un travail de coordination a été nécessaire entre les secouristes et les élus avec des missions bien précises : reconnaissance dans les rues pour vérifier la présence de personnes en difficulté, trouver d’éventuelles victimes et les rapatrier à la salle des fêtes, enregistrement et suivi des victimes et sinistrés…

Une synthèse a été faite immédiatement après cet exercice en temps réel. Cela a permis de mettre en évidence des lacunes dans le système et d’apporter des corrections, d’anticiper afin d’être mieux préparé à ce type de situation.

Camille Monnot et Aurélien Chevalier se sont adressés aux bénévoles et participants pour les remercier de leur implication ainsi qu’aux membres de la mairie rappelant que c’était un bon exercice pour tester les procédures et apprendre à travailler ensemble.

Florence Plissonnier a remercié tout le monde au nom de la municipalité et plus particulièrement Camille Monnot, Aurélien Chevalier de la Croix-Rouge et Mélanie Legée directrice générale des services qui ont préparé cet exercice de simulation dans le cadre du PCS et du Document d'Information sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Dans ce cas de simple exercice, tout s’est bien terminé et la municipalité a invité tous les participants à venir partager le verre de l’amitié.

Toutes les communes devraient mettre en place un plan de sauvegarde et envisager de faire ce genre d’exercices afin d’anticiper les risques.

Crédit photos : Croix-Rouge/C.Cléaux

C.Cléaux