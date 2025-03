Les Journées Européennes des Métiers d'Art® en Bourgogne-Franche-Comté du 31 mars au 6 avril 2025

Coordonnées par l’Institut pour les Savoir-Faire Français, les JEMA® mettent en lumière 281 métiers répartis en 16 domaines, à la croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création au travers d'événements gratuits et accessibles au plus grand nombre.



Du 31 mars au 6 avril 2025, la 19e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art®(JEMA) se tiendra autour du thème « Traits d'union ».

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 200 événements qui seront proposés au public.



Une 19e édition des JEMA® « Traits d'union »

En 2025, le public et les professionnels célébreront l’importance des métiers d’art et savoir-faire d’exception, véritables « Traits d’union », qui fédèrent les territoires et renforcent la proximité. Les artisans d’art tissent des liens avec une multitude d’univers et d’acteurs : architectes, designers, collectivités, établissements culturels, associations, fondations, porteurs de projets… Ils collaborent entre eux, mais aussi avec le monde du spectacle vivant, de la musique, de la mode, de la gastronomie et bien d’autres secteurs.Véritables passeurs entre tradition et innovation, entre générations, entre l’humain et la matière, ils sont aussi essentiels au maintien de certaines filières de production, comme celles du lin, de la paille ou de l’osier, garantissant ainsi la pérennité de savoir-faire uniques et durables





L'ensemble de la programmation des JEMA est à retrouver ici.