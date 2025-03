Rejoins le Conseil de la jeunesse de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) !

Tu as entre 18 et 29 ans et souhaites rencontrer d’autres jeunes européens, afin d’agir pour l’avenir des Alpes ? Le Conseil de la jeunesse de la SUERA n’attend que toi ! Jusqu’au 31 mai 2025, candidate pour contribuer aux politiques publiques et projets concernant les Alpes.

Qu’est-ce que la SUERA ? La région alpine rassemble 80 millions d’habitants de l’Union européenne et représente 10 % de sa superficie. De manière à traiter ce vaste espace, l’Union européenne a mis en place une stratégie spécifique. Cette stratégie européenne (SUERA) réunit 7 pays européens et 48 régions au service du développement durable et innovant. En France, 4 régions sont concernées : la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est.

Les régions de la SUERA collaborent à des projets communs et s’appuient également sur la participation de la jeunesse

Faire partie du Conseil de la Jeunesse, c’est :

• Rencontrer des responsables politiques locaux et travailler avec des experts ;

• Coopérer avec d’autres jeunes européens engagés et concevoir ensemble des projets concrets à l’échelle alpine ;

• Intégrer les organes officiels de la SUERA et siéger à la table des décisions ;

• Echanger dans un cadre international.

En tant que membre du Conseil de la Jeunesse, tu pourras :

- Te réunir (4 à 5 fois par an) dans la région alpine avec les autres membres du Conseil de la Jeunesse ;

- Collaborer à des projets et actions concrètes au sein de groupes thématiques ;

- Participer à des événements et des rencontres de cohésion d’équipe ;

- Développer de nouvelles compétences : travail en équipe dans un contexte international très stimulant, prise de décision collective…

Comment devenir membre ?

• Être âgé de 18 à 29 ans

• Vivre dans l’une des 4 régions françaises impliquées dans la SUERA

Pour déposer votre candidature, rendez-vous avant le 31 mai 2025 sur

https://alpine-region.eu/alpine-youth/get-involved/application-eusalp-yc

Processus de sélection :

28 membres composent le Conseil de la Jeunesse. 4 candidats de chaque pays alpin seront choisis de façon aléatoire sur la base des candidatures reçues, avec le respect de critères de genre, de l’origine géographique, et des profils, afin de garantir la meilleure représentativité possible des jeunes. En France, 1 jeune par région concernée sera sélectionné·e. Les membres du Conseil de la Jeunesse participeront à la mise en œuvre de la SUERA pendant 1 an (mandat renouvelable une fois).