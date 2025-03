Découvrez les nouveautés 2025 de Valvital Santenay et offrez-vous une pause bien-être inoubliable !

La saison thermale 2025 a officiellement ouvert ses portes le 17 mars, et cette année, Valvital Santenay vous invite à vivre une expérience unique avec ses mini cures santé, qui se réinventent pour votre plus grand plaisir.

Si vous cherchez à vous détendre tout en prenant soin de votre santé, il est temps de vous plonger dans l’univers apaisant de Santenay, au cœur de la Bourgogne. Et cerise sur le gâteau, de nombreuses promotions sont disponibles pour profiter pleinement de ces moments de bien-être !

Des mini cures santé inédites pour 2025

Pour cette saison, Valvital Santenay vous propose une gamme enrichie de mini cures santé qui allient soins thermaux et relaxation dans notre espace dédié à la détente en eau thermale. Vous avez le choix entre deux formats selon vos disponibilités : 6 jours ou 3 jours, avec des soins adaptés à vos besoins.

Mais ce n’est pas tout ! Pour 2025, nous avons ajouté des nouveautés thématiques qui raviront les amateurs de détente et de remise en forme.

Un tarif promotionnel pour une cure santé bien-être 6 jours

Envie de découvrir la cure santé bien-être ? Nous vous offrons une promotion exceptionnelle pour toute réservation effectuée entre le 14 avril et le 30 juin 2025. C’est l’occasion rêvée de profiter d’une remise sur cette cure 6 jours, parfaite pour se ressourcer en toute tranquillité. Une vraie parenthèse de bien-être qui allie les bienfaits des eaux thermales et des moments de relaxation.

Des mini cures pour tous les besoins

Voici les nouveautés 2025 qui vous attendent à Valvital Santenay :

Mini cure détente thermale (6 jours) : 4 soins par jour pour vous chouchouter, 2 séances d’aquagym et 2 cours de yoga. Une formule complète pour relâcher la pression et retrouver sérénité et équilibre.

: 4 soins par jour pour vous chouchouter, 2 séances d’aquagym et 2 cours de yoga. Une formule complète pour relâcher la pression et retrouver sérénité et équilibre. Mini cure du sportif (2 jours) : Idéale pour ceux qui ont besoin de récupérer après un effort intense. Profitez des bienfaits de l’hydrothérapie, du massage sous affusion, de l’enveloppement relaxant et du rituel jambes légères.

: Idéale pour ceux qui ont besoin de récupérer après un effort intense. Profitez des bienfaits de l’hydrothérapie, du massage sous affusion, de l’enveloppement relaxant et du rituel jambes légères. Mini cure tonicité dos (6 jours) : Si vous avez des tensions dans le dos, cette cure est faite pour vous. Elle comprend 4 soins d’hydrothérapie et un massage dos détente musculaire pour apaiser et tonifier la région lombaire.

Toutes ces mini cures vous donnent accès à notre espace aquadétente, un lieu privilégié pour prolonger les bienfaits des soins et profiter de la chaleur apaisante des eaux thermales.

Une offre complète avec hébergement

Pour rendre votre séjour encore plus agréable, vous pouvez opter pour une formule avec hébergement. Nous vous proposons un tarif remisé de 30 % sur l’hébergement à la Valvital VillaThermae, notre résidence située à proximité directe des espaces de soins, accessible par un corridor intérieur. Les studios sont adaptés à toutes vos envies, et vous pourrez ainsi profiter d’un confort optimal après vos soins thermaux.

Pourquoi choisir Valvital Santenay ?

À Valvital Santenay, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un moment de bien-être unique et personnalisé. Nos soins sont pensés pour répondre à vos besoins spécifiques, que vous cherchiez à vous détendre, à retrouver de l’énergie ou à soulager des douleurs chroniques. La beauté de notre région, l’excellence de nos soins et l’accueil chaleureux de notre équipe font de votre séjour un véritable voyage sensoriel.

Alors, pourquoi ne pas faire une pause bien-être en 2025 ? Réservez dès maintenant votre mini cure et laissez-vous séduire par l’expérience Valvital Santenay. Plus d’informations et réservations sur notre site : www.valvital.fr.

Une saison thermale à ne pas manquer !

Que vous soyez à la recherche de relaxation, de remise en forme ou de récupération, nos mini cures sont le moyen idéal de vous offrir une vraie pause bien-être. Et avec nos offres promotionnelles, c’est le moment parfait pour vous offrir un séjour à la fois ressourçant et bénéfique pour votre santé.

Ne laissez pas passer l’opportunité de vivre cette expérience unique à Valvital Santenay en 2025 !

N. DUNAND

[email protected]

Thermes de Santenay : Cliquez ici

Informations & Réservations :

Tél. : 03 79 48 00 00

E-mail : [email protected]