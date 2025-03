ELECTIONS LÉGISLATIVES - Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte annoncent être à nouveaux candidats sur la 5e circonscription

Suite à l'annulation de l'élection législative dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire (Chalon/Buxy/Montceau) par le Conseil constitutionnel, Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte annoncent être à nouveau candidats.

Dans un communiqué commun, ils affirment : « Nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui annule l’élection législative sur notre circonscription de Chalon/Buxy/Montceau. Vos très nombreux messages de sympathie et d’amitié nous ont énormément touchés. Merci. Afin de poursuivre notre action débutée en 2022 et après consultation de nos partenaires politiques, nous avons pris la décision en responsabilité d’être candidats à l’élection législative sur la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. »