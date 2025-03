Un investissement stratégique pour la Haute-Saône à la Base Aérienne 116

Une ambition partagée au bénéfice de toute la Haute-Saône

Cette modernisation est une véritable opportunité pour l’ensemble des habitants de la Haute-Saône, de Luxeuil-les-Bains à Vesoul, de Lure à Saint-Loup, et de Ronchamp à Melisey. Pour que cette opportunité devienne une réussite collective, la Région insiste sur l’importance de relations claires et ambitieuse entre l’État, la Région et les territoires concernés. Ce cadre garantira des retombées concrètes pour l’ensemble des citoyens haut-saônois.

Créer un cercle vertueux pour l’économie locale

La modernisation de la BA 116 générera des bénéfices économiques tangibles tels que la création d’emplois directs et indirects, la dynamisation du commerce local et le développement des services de proximité. À l’instar du chantier de la LGV, qui avait permis de former localement plusieurs milliers de travailleurs (grutiers, bancheurs, conducteurs d’engins), la Région souhaite favoriser prioritairement l’emploi local par la mise en place de formations qualifiantes durables. Dès septembre 2025, un BTS aéronautique ouvrira ainsi au lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains, en lien direct avec les besoins de la BA 116.

Renforcer l’attractivité résidentielle et améliorer les équipements

Pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les militaires, leurs familles et les personnels civils associés, la rénovation urgente des logements actuellement vétustes et l'amélioration des équipements culturels et sportifs, encore insuffisamment développés, sont nécessaires. Ces investissements amélioreront significativement la qualité de vie et l'attractivité globale du territoire.

Un accompagnement renforcé pour les emplois et les mobilités

La Région s’engagera activement dans la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin d’anticiper efficacement les besoins futurs en compétences. Par ailleurs, elle veillera au maintien et au renforcement d’une desserte ferroviaire performante et régulière, essentielle pour connecter durablement les habitants à leur territoire et garantir sa dynamique économique.

Défendre les intérêts de la Haute-Saône et de la France en Europe

Cet investissement stratégique positionne la Haute-Saône comme un territoire clé dans la défense des intérêts français et européens. La Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme ainsi son engagement total aux côtés des collectivités de proximité, des acteurs économiques et des habitants pour faire de ce projet d’envergure une réussite profitable à toutes et à tous.

Éric HOULLEY

Vice-président régional en charge de la cohésion et du développement des territoires

Loic Niepceron

Conseiller régional délégué à la politique de la ville

Sylvie Nardin

Conseillère régionale

Claudy Chauvelot-Duban

Conseillère régionale déléguée

à la culture en Franche comté