Le Comité de Jumelage de Chatenoy le Royal va—t-il se mettre en sommeil ?

L’idée d’un jumelage avec une ville étrangère n’a de valeur qui s’il existe une volonté de part et d’autre de partager, d’échanger des valeurs qu’elles soient sportives, culturelles ou privées. Force est de constater que des jumelages fonctionnent encore, du moins en ce qui concerne le territoire du Chalonnais.

Le Jumelage de Chatenoy le Royal avec la commune espagnole de Béniganim, dans la province de Valencia a été une bonne idée, même si cela pouvait paraitre lointain pour se rendre sur cette terre Valencienne.

Ce jumelage de ville à ville était le seul avec l’Espagne sur le territoire du Grand Chalon et venait donc, dans le cadre d’une Europe unifiée, très complémentaire avec les autres communes jumelées en Allemagne, Angleterre ou Italie, voir Danemark ou Belgique cela le fut un temps pour la Jeune Chambre Economique de Chalon sur Saône.

Des relations rompues par Béniganim

Force est de constater aujourd’hui, pour ce qui concerne le jumelage de Châtenoy le Royal, une rupture délibérée de liaison avec Béniganim et ce malgré la volonté de l’équipe châtenoyenne en place et de la Municipalité de Chatenoy le Royal, laquelle n’a jamais eu de réponse à un courrier de mise au point adressé à Madame le Maire de Béniganim. L’esprit d’un jumelage actif n’étant pas visiblement dans les gènes des élus successifs de la ville espagnole et un manque de volontaires espagnols pour assurer un tel jumelage.

Cet état de fait à décider le bureau du Comité de Jumelage, présidé par Philippe Martin, de ne plus continuer à porter l’association, laquelle perdurait toutefois à travers ses cours d’espagnol de différents niveaux, et l’organisation du Marché de Noël dont les résultats financiers permettaient d’assurer le financement en partie des cours, mais aussi d’aider des classes du collège Louis Aragon, effectuant des voyages hors de France (dans le cadre de leurs études). A noter que l’association du Comité de Jumelage avait fait le choix depuis de nombreuses années de s’autofinancer et de ne pas demander de subventions municipales ou autres.

Que va devenir le Comité ?

La décision n’est pas encore prise de mettre en sommeil ou dissoudre l’association. La décision définitive sera prononcée avant l’été 2025 puisque le président a annoncé sa démission, suivi par une partie de membres du Comité, désireux d’arrêter par lassitude et surtout décourager de ne voir aucun bénévole prendre la suite.

En conséquence pour la rentrée 2025 il est fort possible que les cours d’espagnol ne reprennent pas avec leurs trois niveaux proposés.

La mise en place matérielle du Marché de Noël était assurée par les membres du Comité et, comme nous l’avons souligné dans notre article précédent, cette manifestation importante est maintenue mais est entre les mains du Tir Sportif de Chatenoy le Royal.

Il va de soi que le Comité de Jumelage avec Béniganim n’a plu sa raison d’être sur la forme. Mais sur le fonds il dommage qu’il n’y ait pas une possibilité de continuer une relation avec l’Espagne dont la langue et la culture a une réelle richesse intellectuelle. Sauf si des bonnes idées sont amenées d’ici l’été par des gens de bonne volonté comme l’ont été celles et ceux qui depuis sa création en 1993, ont fait vivre l’association.

JC Reynaud