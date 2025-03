A Chalon, vendredi 11 avril, conférence du Dr Didier Cannet sur le thème «  Fuir son pays ? » 

L’Association de Solidarité avec Tous les Immigrés (ASTI) vous invite le vendredi 11 avril à 20h à la Maison des Syndicats de Chalon sur Saône pour une conférence du docteur Didier Cannet : "Fuir son pays ?

La dégradation des conditions de vie au Congo RDC, malgré une très forte implication de la société civile congolaise. Motifs d'émigration, la santé en exemple."

Le docteur Didier Cannet est responsable bénévole de mission à Médecins du Monde (MDM) depuis 30 ans. Il a effectué ses premières missions au Burkina-Faso, en Érythrée puis au Congo (RDC) et au Rwanda lors du génocide des Tutsis en 1994. Il a participé à plus d’une cinquantaine de missions à travers le monde. Il a été médecin généraliste à Beaune et Professeur associé à la faculté de médecine de Dijon. Il est administrateur pour le GRET, ONG Internationale de développement.

Il est actuellement responsable de la région du Congo et des Grands lacs Africains, ainsi que de la Centrafrique avec toutes les missions qui s’y rapportent : le travail des MDM consiste à soigner les populations les plus vulnérables, exclues de l’accès à la santé, les victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles. « MDM soigne toutes les maladies même l’injustice »

Il revient d’une mission dans la zone du Congo RDC, de Goma à Kinshasa (octobre 2024).

