AVIS DE DECES - Madame Marcelle BERT

CHALON-SUR-SAÔNE - SEVREY - SAINT-MARCEL



François et Véronique,

Catherine et Frédéric,

ses neveux ;

Etienne, Flavien, Paul et Jules,

ses petits-neveux ;

Brigitte, son amie,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Marcelle BERT

survenu mardi 25 mars 2025,

dans sa 101e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 31 mars, à 13h30, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Marcelle repose à la chambre funéraire 68 bis avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir

Jeanne et Charles

ses parents ;

Joseph et Michelle

son frère et sa belle-sœur.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.