JARDINAGE - Une cure de fer pour une santé de fer

La chlorose ferrique est due à une carence en fer qui se manifeste par le jaunissement du limbe des feuilles tandis que les nervures restent vertes. Le fer est un minéral essentiel à la synthèse de la chlorophylle, ce qui explique ce jaunissement. Outre une gêne esthétique flagrante, la chlorose provoque un affaiblissement dû à un ralentissement de la photosynthèse, qui peut provoquer la nécrose puis la chute des feuilles, une diminution de la vigueur impactant le fleurissement, la fructification et engendrant parfois la mort.



MAIS T'ES OÙ ?

Dans la grande majorité des cas, les chloroses sont dites « induites ». Le fer est bien présent dans le sol, mais son assimilation est bloquée au niveau des racines, conséquence indirecte d'un pH trop élevé. C'est pour cette raison que la chlorose ferrique est la maladie typique des plantes acidophiles installées dans des terres calcaires (rhododendrons, camélias, azalées…). Néanmoins, les mimosas, rosiers, glycines, photinias, éléagnus ou fraisiers peuvent y être sensibles. On résout le problème en utilisant du fer chélaté (prononcez kélaté) ou fer chélaté, par pulvérisation ou par arrosage.



L'AVIS DU PRO

Les pulvérisations ont un effet rapide et spectaculaire, qui fait reverdir le feuillage en quelques jours. Mais elles ont l'inconvénient d'être salissantes, car le produit, une poudre à diluer dans l'eau, est rouge sang, ce qui macule pour un temps les feuilles et les structures environnantes (murs, pergolas…). Les applications par arrosages sont plus lentes à agir, mais demeurent invisibles. Le célèbre Séquestrène®, un produit reverdissant qui a sans doute fait la fortune de son inventeur, est à base de fer chélaté. Il faut compter deux à trois applications par an.



Benoit Charbonneau