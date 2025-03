Vous souffrez d'une sciatique ? info-chalon.com vous donne quelques astuces

La sciatique est un ensemble de symptômes causés par l'irritation ou la compression de l'une des racines du nerf sciatique, située dans le bas de la colonne vertébrale. Fréquente, elle est généralement due à une hernie discale, à de l'arthrose ou engendrée par la grossesse. Elle provoque d'intenses douleurs localisées sur la face postérieure de la jambe, depuis le bas du dos jusqu'au pied.



DU REPOS, MAIS PAS TROP

La première recommandation des médecins est de se ménager. Mieux vaut troquer le sport et le ménage contre de bons bains chauds et arrêter de se baisser en avant comme de porter des charges lourdes. Il faut également adopter une bonne posture, garder le dos droit sans se cambrer et proscrire les talons hauts. Si le repos est de mise, il est toutefois conseillé de continuer à marcher un peu, car l'immobilisation totale augmente le risque de complications, comme la phlébite. L'alitement est nécessaire uniquement lorsque la douleur devient insupportable, mais jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Parce que les maux surviennent le plus souvent en position assise, il est indispensable de se dégourdir les jambes toutes les heures, que l'on soit au bureau ou en voiture.



DES EXERCICES DOUX

Contrairement à ce que l'on pense, les kinésithérapeutes, ostéopathes et chiropraticiens ne peuvent pas éradiquer la sciatique. Leurs actions soulagent les douleurs provisoirement mais ne les guérissent pas. À la maison, certains gestes doux effectués dans le bas de la colonne vertébrale peuvent également apaiser momentanément. Certaines plantes et huiles essentielles possèdent des propriétés anti-inflammatoires, comme le cassis, l'arnica, le gingembre, le saule blanc, l'ortie et l'harpagophytum. Elles s'utilisent en cataplasme, en infusion ou en massage. Le yoga ainsi que les exercices de renforcement et les étirements dorsaux sont préconisés sur le long terme. Par exemple, il est conseillé de placer ses mains sur le bas du dos et de s'étirer vers l'arrière ; d'étendre la jambe douloureuse dans le vide en plaçant l'autre jambe sur une marche ; ou d'adopter la position du fœtus.

Dans tous les cas, il est indispensable de demander conseil à un médecin. Ce dernier est en mesure de prescrire le traitement adéquat, comme le port d'un corset ou d'une ceinture lombaire afin de décomprimer le nerf sciatique.



Romance Lebeau