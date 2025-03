Le dimanche 13 avril 2025 le LACC organisera la 19ème édition de la randonnée pédestre et VTT « La Bressane » à Châtenoy-en-Bresse.

Départ et arrivée sous la halle associative, dans le parc.



Les circuits pédestres de 7.5 km, 11 km et 18 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy en Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montcoy.



Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs.



Les inscriptions (tarifs de 5 à 6 €) seront ouvertes à partir de 8 h 00 jusqu’à 14 h 30 selon les circuits.



1 € par inscription reversé à l’association « Soutenons Adrian ».



Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de dénivelé important.



Renseignements 03 85 42 25 32.