BOURGOGNE - SNCF Réseau et Europorte innovent en faveur de la décarbonation du fret !

Communiqué de presse

Or, le ferroviaire n’y participe qu’à hauteur de 0,3 %, alors qu’il transporte 11 % des personnes et 9 % des marchandises au niveau national ! Face à l’urgence climatique, le train, transport bas carbone par excellence, apparaît donc comme le levier central pour atteindre la neutralité carbone en France d’ici 2050.

Le développement du fret ferroviaire contribue activement à lutter contre le réchauffement climatique : un train de marchandises permet d’éviter la circulation de 30 à 40 camions sur les routes ce qui représente 14 fois moins de CO2 dans l’air et 6 fois moins d’énergie.

Le fret ferroviaire est au c ur de la stratégie de SNCF Réseau et représente un enjeu fort en matière de développement durable, développement du trafic, développement économique et de l’emploi régional. En Bourgogne-Franche-Comté, le fret ferroviaire représente plus de 200 km de lignes dédiées et plus de 20 000 trains par an en moyenne.

Le site de triage de Gevrey- Perrigny : un atout majeur du territoire

En Côte-d'Or, le centre de triage de Gevrey-Chambertin auquel est rattaché le site de Perrigny-lès-Dijon est l'un des cinq plus grands carrefours ferroviaires de France.

Ce site complexe compte une centaine de voies de service, soit environ 80 kilomètres de voies, et accueille plusieurs centaines de trains de marchandises par semaine.

Son emplacement est stratégique car il relie les axes Nord – Nord-Est avec le Sud - Sud-Est en permettant sur le site des prestations logistiques structurantes pour l’optimisation des plans transports des entreprises ferroviaires.

Chaque jour, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté tente d’apporter des solutions et des propositions efficaces à ses clients : 47 clients et plus d’une dizaine d’industriels sont répartis sur tout le territoire.

SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté à l’écoute de ses clients

À la suite de la seconde édition du forum fret de SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, Europorte France a souhaité installer une cuve fournissant du carburant 100% végétal sur le site du triage de Gevrey-Perrigny afin de pouvoir alimenter en biocarburant près de 25% de son parc d’engins à moteur. Dans un process de décarbonation toujours plus poussé, la volonté d’Europorte émanait également d’une demande forte de ses propres chargeurs, en particulier de céréaliers comme le groupe Soufflet ou encore Cérévia.

Après plusieurs mois de travail main dans la main et de réflexion sur le site d’implantation le plus efficient pour Europorte et SNCF Réseau, la cuve, d’un montant de 34 000 et financée par Europorte, a pu être installée à Perrigny-lès-Dijon. L’installation d’une cuve fournissant du biocarburant dans les emprises SNCF est une première en France !

Europorte, engagés sur toute la ligne

Europorte est la première entreprise ferroviaire à avoir effectué des tests en 2021 en remplaçant le Gazole Non Routier (GNR) par un biocarburant dans une locomotive en service commercial sur deux lignes non électrifiées. Le carburant en question est renouvelable et biodégradable. Produit à partir de résidus de colza 100 % français, il permet une réduction de 60 % des émissions de CO2 sur ces trafics.

« Être le premier opérateur de fret ferroviaire à rouler au biocarburant est pour nous une réelle fierté car cela s’inscrit pleinement dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique du Groupe ainsi que dans la dynamique d’innovation au service de ses clients tout en maintenant une haute qualité de service et la sécurité. » Raphaël DOUTREBENTE Président d’Europorte

Par son maillage plus dense sur le territoire français et sa capacité à pouvoir desservir des sites industriels jusqu’en Belgique et en Allemagne, Europorte se positionne comme un vecteur de croissance pour le Groupe Getlink, en intervenant sur l’ensemble de la chaîne logistique du transport ferroviaire de marchandises en Europe, depuis la collecte et l’acheminement sur les réseaux ferrés nationaux, les principaux comme les secondaires, via sa filiale Europorte France, le chargement des wagons sur les embranchements privés des sites industriels jusqu’à leur déchargement, la gestion des infrastructures ferroviaires (ports, sites industriels privés et parapublics) en France mais aussi en Belgique via sa filiale Europorte Services / Socorail de même que les opérations au sol sur les yards de Frethun (Pas-de-Calais).