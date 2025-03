Maison Chanzy à Puligny-Montrachet – Luca Flaminio aux commandes du restaurant éphémère

Le vendredi 18 avril, la Maison Chanzy inaugure son restaurant éphémère sous la houlette du chef Luca Flaminio. Originaire de Naples et fort d’une expérience dans les plus grandes cuisines d’Europe, il signe une carte raffinée où les saveurs italiennes rencontrent l’élégance des vins de Bourgogne. Une invitation à une expérience gastronomique unique, à savourer jusqu’à la fin août.

La Maison Chanzy, implantée à Puligny-Montrachet, est à la fois un caveau de dégustation et un bar à vins, mettant en lumière les vins du domaine. Fondé en 1928 à Bouzeron avec 6 ha, le Domaine Chanzy s’est progressivement étendu pour atteindre aujourd’hui 66 hectares, répartis entre la Côte Chalonnaise (80 %) et la Côte de Beaune (20 %), sous la direction de Xavier Badinand.

Son histoire est marquée par une évolution singulière : contrairement aux domaines familiaux transmis de génération en génération, Chanzy a connu plusieurs propriétaires et un développement progressif. En 2021, après sept ans de travaux, la Maison Chanzy ouvre ses portes à Puligny-Montrachet, dans une ancienne demeure ayant appartenu à Vincent Leflaive. Aujourd’hui, le domaine et la maison sont la propriété du groupe Olma, un investisseur parisien spécialisé dans le luxe expérientiel.

