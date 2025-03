La Semaine de la Danse se termine en beauté au Bistrot des artistes

L’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon a affiché une très forte fréquentation cette semaine avec cette Semaine de la danse qui a vu défiler sur son plateau les élèves du Conservatoire mais aussi les danseuses et danseurs des associations et centres de danse chalonnais et grands chalonnais. L’occasion pour tous de donner à voir de belles représentations devant une salle qui affichait, à chaque fois, complet.

Samedi soir, pour clore cet événement très apprécié, après la représentation de 18H30, les danseuses, danseurs et le public ont pu dès 20h au Bistrot des artistes, restaurant au Conservatoire, se défouler avec une séance ‘Warm up’ guidée par Emelyne Colmard. Puis à partir de 21h, c’est DJ Mahdi qui a enflammé le Dance Floor.

Pour découvrir toute la programmation du Conservatoire du Grand Chalon : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

SBR